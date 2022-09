Charte de l’investissement, la loi-cadre qui manquait pour stimuler le secteur privé ?

Le 8 octobre 2021, le roi Mohammed VI appelait à l’adoption, dans les meilleurs délais, d’une “nouvelle charte compétitive de l’investissement”. Moins d’un an plus tard, le 22 juillet dernier, le projet de loi-cadre formant charte de l’investissement n°03-33 a été déposé au parlement, suite à son adoption, quelques jours plus tôt, en Conseil des ministres présidé par le souverain. Très attendu, ce projet entame le circuit législatif 26 ans après la promulgation de son ancêtre, la loi-cadre n°18-95. “Il est devenu impératif de procéder à une réforme de la politique de l’Etat en matière de développement et de promotion de l’investissement, pour l’adapter aux profondes mutations institutionnelles, économiques, sociales, environnementales et technologiques qui s’opèrent à l’échelle nationale et internationale”, contextualise une source au ministère de l’Investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques.

Inverser la tendance

Cet article est réservé aux abonnés.

Déjà abonné ? Déjà abonné ? Se connecter Soutenez un média indépendant et exigeant Accédez à tous les contenus de TelQuel en illimité

Lisez le magazine en numérique avant sa sortie en kiosque

Accédez à plus de 900 numéros de TelQuel numérisés S’abonner

“Cette nouvelle charte veut accroître la…