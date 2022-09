“Ports of call” : ferveur, héroïsme et rêve éveillé par Amin Maalouf

Le narrateur de Ports of call, Ossyane, est le petit-fils du dernier empereur ottoman. Membre de la Résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale, il rencontre l’amour de sa vie, mais le déclenchement du conflit israélo-palestinien détruit son couple.

Ports of Call est un appel à la tolérance, à l’amour et à la paix dans un monde meurtri par la guerre. A travers le destin d’Ossyane, Amin Maalouf raconte le déclin de l’Empire ottoman, les guerres contemporaines qui déchirent le Proche-Orient.

On ne présente plus l’écrivain franco-libanais qui a reçu le prix Goncourt pour Le Rocher de Tanios et est ensuite devenu membre de l’Académie française.

