Amine Khalil : “L’approche de Dari Couspate en Belgique sera complémentaire à notre activité d’exportation à partir du Maroc”

TelQuel : Pourquoi votre entreprise a-t-elle choisi de s’implanter sur le continent européen, et plus précisément en Belgique ?

Amine Khalil : Cette implantation industrielle en Europe intervient d’abord dans le prolongement de notre activité historique à l’export, démarrée il y a plus de 25 ans, avec une présence significative sur le continent européen. L’acquisition réalisée répond à une volonté de se rapprocher davantage de nos marchés historiques et de renforcer nos positions en explorant de nouveaux segments de marché, différents de ceux que nous couvrons actuellement à l’export. Elle va également nous permettre de développer de nouveaux produits adaptés aux besoins et nouvelles tendances de consommation des différents pays ciblés.

Notre approche en Belgique sera complémentaire à notre activité d’exportation à partir du Maroc et nous permettra de prospecter de nouveaux marchés qui nous étaient difficiles d’accès en raison des délais d’acheminement et des coûts logistiques….