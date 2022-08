3,2,1 douche ! Avec le nouveau GROHTHERM 500, tout le monde peut profiter des hautes performances d'un thermostat 

Un thermostat est indispensable dans toute salle de bains moderne, car il élimine ce que 37% des personnes interrogées dans le cadre d’une enquête sur les douches ont désigné comme un facteur particulièrement gênant lors de la douche : les fluctuations de températre. Avec le nouveau GROHTHERM 500 comme le centre intelligent de la douche, de telles plaintes appartiennent au passé : la dernière solution produit de GROHE impressionne par ses températures constantes, ses réglages personnels et son confort optimal – à un prix abordable.

Carsten Geers, directeur de la marque GROHTHERM & Rapido, LIXIL EMENA, est un expert en matière de technologies de douche intelligentes. Il explique ce que les clients peuvent attendre des thermostats GROHE et pour qui un thermostat est le mieux adapté :

« Pourquoi avons-nous besoin d’un thermostat ?

Tout le monde connaît cette situation : Vous êtes en train de prendre une douche lorsque la température de l’eau devient soudainement brûlante ou glaciale. C’est souvent un moment clé qui détermine si votre journée commence bien ou mal. C’est là que le thermostat entre en jeu : Contrairement à un mitigeur ordinaire, il compense les fluctuations de température et maintient la température à un niveau de confort constant.

Même si plusieurs sources d’eau fonctionnent simultanément, le thermostat vous permet de garder le contrôle de la température, car il évite les surprises de froid ou de chaud pendant les douches. Peu importe que votre routine de douche soit rapide et facile, longue et relaxante ou qu’elle comprenne quelques pauses, la température reste la même. Un autre avantage est le limiteur de température que nous appelons le bouton SafeStop 38 °C : Il empêche les enfants ou les personnes malvoyantes d’augmenter la température par erreur et de risquer de se faire mal. Pour augmenter la température au-delà de 38 °C, il faut appuyer activement sur un bouton.

La température reste constante pendant la douche – comment cela fonctionne-t-il ?

Le cœur de nos thermostats est une manette intelligente qui fonctionne avec un élément en cire. Elle mélange l’eau chaude et l’eau froide jusqu’à ce que la température sélectionnée soit atteinte et réagit immédiatement à tout changement de pression ou de température en réajustant le mélange d’eau chaude et d’eau froide. En cas de dysfonctionnement de la distribution d’eau froide, le robinet thermostatique se ferme automatiquement et réduit le débit d’eau au minimum. Un mitigeur monocommande n’offre pas ces avantages. C’est pourquoi la technologie thermostatique est un véritable atout pour les consommateurs.

Comment un thermostat peut-il contribuer à un mode de vie durable ?

Les personnes qui ont opté pour une douche équipée d’un thermostat économisent de l’eau de plusieurs façons. Le GROHE EcoButton, par exemple, réduit le débit d’eau, ce qui permet d’économiser jusqu’à 50 % d’eau sans compromettre la qualité de la douche. En appuyant simplement sur un bouton, vous pouvez augmenter le volume d’eau si vous le souhaitez. Grâce à cette mesure supplémentaire, nous souhaitons sensibiliser les utilisateurs à leurs actions et essayer de les inciter à une consommation d’eau plus éco-responsable.

Notre étude sur les habitudes de douche a montré que près de 52% des consommateurs coupent l’eau pendant la douche, par exemple pour se laver les cheveux ou se brosser les dents. Notre technologie de thermostat GROHE permet aux utilisateurs de continuer à se doucher à la température de l’eau souhaitée, même lorsqu’ils coupent et ouvrent l’eau. Cela fait du GROHTHERM 500 un vrai levier de changement lorsqu’il s’agit d’économiser l’eau et l’énergie dans la vie quotidienne.

Lequel des thermostats convient le mieux à qui ?

Notre portefeuille de produits doit être aussi diversifié que nos clients – en termes de fonctionnalité mais aussi de prix. Prenez, par exemple, le GROHTHERM 500 – c’est le produit d’entrée de gamme optimal pour remplacer un mitigeur ordinaire, vous permettant de profiter des avantages d’un thermostat sans dépenser plus.

Pour les consommateurs qui veulent plus de confort dans leur douche, nous avons récemment introduit le GROHTHERM 800 Cosmopolitan, qui comporte des poignées en métal. Il y a aussi le GROHTHERM 1000 Performance, qui offre une sécurité supplémentaire grâce à la fonction 100% CoolTouch qui empêche les brûlures en s’assurant que le corps entier du thermostat ne dépasse pas la température de l’eau de la douche. »