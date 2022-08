OPPO Reno7, le smartphone ultime pour la meilleure expérience PUBG

OPPO a été désigné comme le smartphone officiel de PUBG MOBILE Esports, partenaire région MEA 2022. En 2022, et en raison de la situation pandémique, l’industrie du jeu mobile a connu une augmentation significative du nombre d’utilisateurs au Maroc. OPPO a accompagné les jeunes joueurs en proposant les meilleures solutions pour optimiser leur parcours de jeu, en s’associant à PUBG MOBILE, et en soutenant tous les superfans de la région en leur offrant une expérience de jeu inédite.

PUBG Mobile est un jeu vidéo de bataille royale free-to-play choisi par plus d’un milliard de joueurs dans le monde. Des batailles intenses en matchs de 10 minutes, développées par LightSpeed & Quantum Studio, une division de Tencent Games. Il s’agit d’une adaptation du jeu mobile PUBG : Battlegrounds et a été lancé sur Android et iOS le 19 mars 2018.

L’OPPO Reno7 récemment lancé, avec son hardware et son software de qualité supérieure, offre une expérience de jeu incroyablement vivace et fluide.

Reno7 allant en accord avec la grande popularité du jeu mobile dans la région, cibler les jeunes joueurs passionnés est l’outil ultime pour une formidable expérience de jeu. Grâce à une batterie longue durée de 4 500 mAh et à sa technologie très unique de charge 33W SUPERVOOCTM lash, la batterie du téléphone peut être chargée à 100 % en seulement 60 minutes, et il suffit d’une charge de 5 minutes pour des sessions de jeu longues et ininterrompues.

Le smartphone est livré avec un système hyper boost spécialisé pour optimiser le système, les applications mais aussi les jeux, permettant au téléphone de fonctionner à un rythme accéléré avec des applications et des jeux simultanés sans décalage ni fluctuations.

AI system booster en optimisant l’allocation des ressources et en réduisant la fragmentation de la mémoire, AI System Booster assure une expérience plus fluide et plus rapide durant plus longtemps sur Reno7. Grâce à AI System Booster, après 3 ans d’utilisation quotidienne, le taux de vieillissement global du Reno7 n’est que de 2,75 %.

Le démarrage rapide du téléphone permet d’identifier les jeux les plus fréquemment utilisés et les jeux préférés, en les gardant actifs en arrière-plan après les avoir quittés. Après avoir lancé le jeu qui suit, il est facile de prendre un raccourci qui mène directement à la page d’accueil du jeu en sautant les animations d’ouverture et les écrans de chargement.

Enfin, la réponse Ultra-Touch identifie intelligemment les situations de jeu spécifiques. Elle augmente le taux de détection du toucher jusqu’à 1000 Hz pour accélérer les vitesses de réaction et stimuler les performances de jeu, ainsi que la stabilisation AI frame Rate qui évalue le taux de trame en temps réel et fournit une stabilisation en cas de détection de fluctuations du taux, garantissant ainsi une fluidité constante du jeu.

En plus de toutes ces innovations, le smartphone est doté de ColorOS 12, d’un design fin et élégant et du légendaire verre OPPO Glow sur sa coque arrière.