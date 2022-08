[Reportage] Lavage auto, les démêlés d’une activité en panne sèche

Dans les conditions ordinaires, les stations de lavage auto connaissent au mois d’août leur plus grand pic d’activité. Une donnée non avérée cette année à Rabat, comme sur l’ensemble du pays, suite aux mesures de restrictions d’eau prises par le ministère de l’Intérieur (lire encadré en bas de l’article). Bien au contraire, la cadence tourne cette fois-ci au ralenti dans les quartiers résidentiels de la capitale qui regorgent de ces locaux aménagés en stations de lavage-auto. On en trouve des dizaines dans chaque arrondissement de la capitale.

Période de vaches maigres

Un projet rentable ? « Ça l’était il y a plus de 15 ans. Aujourd’hui, nous jouons un rôle plus social, à défaut d’être lucratifs », regrette, dépité, Jamal Gharbaoui, 46 ans, gérant d’une…