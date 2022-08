ODM clôture avec succès une émission obligataire de 80 millions de dirhams : une première dans le secteur de la Santé au Maroc. 

Le Groupe Oncologie et Diagnostic du Maroc (ODM) est fier d’annoncer la clôture avec succès de l’émission d’un emprunt obligataire privé totalement souscrit et réservé aux investisseurs institutionnels de droit marocain d’un montant global de 80 millions de dirhams.

Le groupe ODM devient ainsi le premier acteur du secteur de la santé privée au Maroc à obtenir l’autorisation de l’autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) et réussir un tel placement auprès de la communauté financière institutionnelle marocaine, reflétant ainsi la confiance de celle-ci dans les fondamentaux du groupe et dans la qualité de sa gouvernance.

« Cette émission obligataire est une consécration de l’engagement des équipes d’ODM qui ont construit une institution solide et reconnue. ODM a toujours été à l’avant-garde de la structuration du secteur privé de la santé en étant le premier groupe de santé à attirer des capitaux étrangers et le premier groupe à se conformer aux normes d’audit internationales. Donc cette nouvelle étape est dans le droit fil de notre politique de développement structuré et rigoureux » a déclaré Mohamed Elmandjra, Président Directeur Général du groupe.

En vue d’accompagner la dynamique des reformes de la santé dans le Royaume, cette opération permettra au groupe ODM de disposer de moyens de financement supplémentaires pour son programme d’expansion.

Le groupe, qui a été accompagné par CFG Bank dans cette opération, tient à remercier l’ensemble des investisseurs institutionnels pour leur confiance et l’intérêt qu’ils ont démontré pour les titres de ODM.

Le groupe Oncologie et Diagnostic du Maroc (« ODM ») créé en 2014 regroupe un ensemble de cliniques et centres spécialisés à travers tout le Maroc. Son réseau qui compte aujourd’hui 13 structures inclut des centres de référence comme le centre Al-Kindy, Radiologie Anoual, Clinique Badr et Clinique Atlas à Casablanca, la clinique Spécialisée Menara à Marrakech ou encore le Centre Oriental AlKindy à Oujda.