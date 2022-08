Les assises de l'Ausim : En avant-première, deux grandes icônes du monde de la Tech !

La nouvelle édition des assises de l’Ausim promet des travaux scientifiques de haut niveau. Une panoplie d’experts de renommée mondiale sont attendus à Marrakech pour cette grande messe du numérique.

Et de 6 ! C’est Dans ce contexte de relance économique et de reprise tout azimut après une longue période d’atonie, que l’Association des Utilisateurs des Systèmes d’Information au Maroc (AUSIM) lance la nouvelle édition des assises de l’Ausim qui se tiendra dans la ville d’ocre du 26 au 28 octobre prochain.

En effet, étant à l’écoute et sensible aux évolutions et surtout aux grandes questions de la sphère du numérique, cette « grande messe des DSI » dont le fil d’Ariane s’articule toujours autour de l’innovation a décidé cette année de placer la thématique « Digital Nation » au centre des débats.

Et ce symposium présage des débats de très hauts niveaux. Deux grands speakers mondialement connus seront de la partie. Il s’agit de Gerd Leonhard, futurologue, conférencier, auteur allemand spécialisé dans le débat entre l’humanité et la technologie, et Jeff Hoffman, qui est un entrepreneur de renommé mondial,

En charge de l’animation des deux Keynote , la participation de ces prestigieux experts témoigne de la pertinence et de la qualité de ce grand rendez-vous du numérique dont l’enjeu est de permettre à l’écosystème IT & digitale d’échanger et de débattre autour de différentes thématiques d’actualité, et de mettre l’accent sur les dernières tendances technologiques qui transforment les usages et ouvrent de nouvelles perspectives aux entreprises, en particulier pour les fonctions de DSI et Directeurs Digitaux (CDO).

Pour rappel, les assises de l’AUSIM restent le rendez-vous le plus important de l’IT et du digital au Maroc, avec près de 1.000 participants physiques attendus pour cette 6e édition.