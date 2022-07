“Sapiens, a Brief History of Humankind” : l’histoire de l’humanité

Il y a 100 000 ans, la Terre était habitée par au moins six espèces différentes d’hominidés. Une seule a survécu : les Homo Sapiens. Comment notre espèce a-t-elle réussi à dominer la planète? A-t-elle contribué, voire causé la disparition des Néandertaliens en commettant un génocide? Pourquoi et comment nos ancêtres ont-ils uni leurs forces pour créer villes et royaumes? Comment en sommes-nous arrivés à créer les concepts de religion, de nation, de droits de l’homme ? à dépendre de l’argent, des lois, de la bureaucratie, des horaires ?

Sapiens, a Brief History of Humankind, est un phénomène littéraire : traduit dans plus de trente langues, il s’est vendu à des millions d’exemplaires. Un succès que le célèbre universitaire et écrivain américain Jared Diamond, prix Pulitzer, justifie ainsi : “Si Sapiens s’est rapidement imposé au niveau international, c’est parce qu’il aborde les plus grandes questions de l’histoire moderne dans une langue limpide et précise.”

Il aurait pu ajouter : et ne manquant pas d’humour. L’historien israélien Yuval Noah Harari nous emmène de la découverte du feu à la révolution agricole, des grands empires à l’essor de l’industrie en décryptant les causes et les conséquences de l’évolution des hommes et des sociétés humaines. L’essai est très documenté, et on ne s’ennuie pas une minute.

«Sapiens - A Brief History of Humankind» Yuval Noah Harari 110 DH Acheter sur Qitab Ou Achetez par whatsapp Livraison à domicile partout au Maroc

De la clarté et de l’humour

Car le récit pose des questions pertinentes, mais pourtant jamais abordées dans nos cours d’histoire : pourquoi les bébés humains naissent-ils “avant terme” avec un cerveau immature, et un cou qui ne peut soutenir la tête (contrairement à nos cousins les grands singes) ?

L’une des explications est que pour marcher debout, sur deux jambes, le bassin des humains est devenu plus étroit, “et ce, au moment précis où la tête des bébés devenait toujours plus grosse. La mort en couches fut un risque majeur (…). Celles qui accouchaient tôt, quand le cerveau et la tête du bébé étaient encore relativement petits et souples, s’en sortaient mieux. (…) la sélection naturelle favorisa les naissances précoces”.

Mais le récit de Yuval Noah Harari n’occulte pas la face sombre de l’histoire de l’Homo Sapiens. Il démontre que nous sommes l’espèce “la plus meurtrière des annales de la biologie”, pour avoir provoqué plusieurs vagues d’extinction animale et végétale, en commençant par l’Australie. C’est Sapiens, ce chasseur invétéré, qui, arrivé sur le continent entre -50 et -40 000 ans, a provoqué l’extinction de la mégafaune australienne.

L’historien remet aussi en question certaines de nos certitudes. Le dernier chapitre démontre que le progrès de l’humanité n’a pas forcément eu d’impact sur le bonheur individuel. Rien ne permet de penser que les êtres humains de l’époque moderne sont plus heureux que les chasseurs-cueilleurs de l’époque pré-cognitive.

Certes, la révolution agricole a permis une croissance sans précédent de la population, qui est passée de 5 millions à plus de 200 millions. Mais les anciens chasseurs-cueilleurs, qui passaient une partie de leurs journées seulement à chercher de la nourriture, avaient une alimentation plus variée que celle des agriculteurs qui, en outre, devaient travailler dur pour obtenir leur pitance et dépendaient des aléas du climat : une sécheresse et c’était la famine.

Yuval Noah Harari raconte aussi la révolution scientifique, démontre l’importance de l’imagination, relie les religions et le capitalisme… Vous ne ressortirez pas indemne de cette lecture.

