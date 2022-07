“Feu et sang” : aux origines de “Game of Thrones”

La suite (enfin, le préquel) de la série à succès Game of Thrones arrive enfin sur HBO en août ! Si vous avez aimé la course des grandes maisons des royaumes de Westeros pour s’emparer du trône de fer, du Royaume du Nord aux confins de Dorne, en passant par les Îles de Fer et les Terres de l’Orage, vous adorerez Feu et sang, qui commence trois cents ans avant Game of Thrones, et qui raconte comment les sept royaumes se sont unis.

Le récit est original, car il est composé de chroniques historiques : ce n’est plus un roman narré à plusieurs voix que l’on lit. Différents mestres racontent les guerres, les paix, les trahisons et alliances qui forment l’histoire, mais aussi les dynasties.

Des historiens pas très objectifs, certes, mais qui, s’appuyant sur des témoignages, écrits et des récits qui ne sont pas toujours concordants, laissent le soin au lecteur de choisir ce qui lui semble être la bonne version de l’histoire.

