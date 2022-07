Flambée des carburants : des hashtags peuvent-ils “dégager” Akhannouch?

Ils sont des milliers, sur les réseaux sociaux, à crier haro sur le Chef du gouvernement, accusé d’être “indifférent” à la flambée des prix. Afriquia, distributeur phare du groupe Akwa, indissociable du nom Akhannouch et leader du marché, est accusé de “profiter de la crise”. En moins d’une semaine, les trois hashtags #7dh_gasoil, #8dh_essence et #Dégage_Akhannouch ont été partagés plus d’un million de fois. Si les deux premiers se réfèrent aux prix du gasoil et de l’essence avant l’investiture du patron du RNI, le troisième exige tout bonnement la révocation du deuxième homme dans la hiérarchie de l’Etat.

“Déjà-vu”

Ce ras-le-bol virtuel et collectif n’est pas sans rappeler le boycott qui a ciblé en 2018, entre autres entreprises, le mastodonte Afriquia. à l’époque super-ministre de l’Agriculture du gouvernement El…