Médicaments trop chers : à l’origine, un vice de gouvernance

Assurer la durabilité des régimes d’assurance maladie, tel est le défi. Et il est immense étant donné la vitesse avec laquelle l’AMO se généralise. Fin 2022, 8,5 millions d’assurés nouveaux, soit 22 millions d’ayants droit, viendront grossir les rangs de la population couverte. Devant ce déferlement, l’État doit éviter aux organismes gestionnaires que sont la CNOPS, la CNSS et les mutuelles privées de sombrer dans les déficits. Confrontées à cet impératif, deux écoles se regardent en chiens de faïence. Celle des indécrottables optimistes qui comprend l’ANAM, l’industrie pharmaceutique et le ministère de la Santé, dont le mantra est : tout ira bien dans le meilleur des mondes possibles, en dépit des futures équations financières à résoudre.

Cet article est réservé aux abonnés.

Déjà abonné ? Déjà abonné ? Se connecter Soutenez un média indépendant et exigeant Accédez à tous les contenus de TelQuel en illimité

Lisez le magazine en numérique avant sa sortie en kiosque

Accédez à plus de 900 numéros de TelQuel numérisés S’abonner

Et puis il y a les autres : les orthodoxes. Leur chef de file n’est autre que la CNOPS, dont le DG, Abdelaziz Adnane, ancien directeur de la…