L’ESSEC Afrique ouvre ses portes le Samedi 16 juillet 2022

Suite à l’engouement des candidats et parents autour des programmes proposés par L’ESSEC Afrique, celle ci organise sa troisième édition de la Journée portes ouvertes, ce Samedi 16 juillet 2022 de 10h00 à 17h00. Riche en rencontres, échanges et découvertes, cette journée permettra aux étudiants potentiels de découvrir, de plus près, l’offre de l’école, sa pédagogie innovante, ses perspectives et son campus emblématique.

Étudiants, enseignants, conseillers d’orientation et toute l’équipe pédagogique de l’ESSEC Afrique seront mobilisés pour répondre aux questions des étudiants et leurs parents désireux d’en savoir plus sur les programmes proposés sur le campus africain de l’une des meilleures Business Schools à l’échelle internationale.

Visite guidée du campus (salles de cours, amphithéâtres, K-Lab, studio d’enregistrement, centre pour l’innovation et l’entrepreneuriat In-Lab Africa…), présentations et ateliers seront au rendez-vous.

À cet effet, l’ESSEC Afrique mettra en place six stands pour mieux orienter les visiteurs :

• Bureau des étudiants

• Club Enactus ESSEC Afrique

• Club Rotaract ESSEC Afrique

• Career services

• Bourses d’études EDUKAFRICA

• Masters/MS