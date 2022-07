A l’occasion du lancement de ses nouvelles filières en Sciences de la Santé (3 licences en soins infirmiers, Master en Kinésithérapie du Sport et Master en Management de la Santé Globale) l’Université Mundiapolis a organisé ce Mardi 5 Juillet 2022 une conférence débat autour de l’importance de la formation des ressources humaines pour un développement certain du système national de santé.

Cet événement qui s’est tenu dans le campus du Boulevard Roudani a pour objectif de mettre en lumière les best practices pour accompagner la refonte du système de santé au Maroc en termes de formation et de valorisation de ses ressources humaines. C’est dans ce sens que l’université a donné la parole à d’imminents experts de l’écosystème sanitaire et pharmaceutique marocain à commencer par le ministère de tutelle ainsi que les fédérations et associations professionnels.

Placé sous le thème « Les ressources humaines comme levier de développement du système national de santé », la conférence débat a été modérée par le Professeur Jaafar HEIKEL, docteur en épidémiologie et maladies infectieuses.

Dans son mot de bienvenue le Directeur Général de l’Université Mundiapolis a souligné que cette conférence vise à analyser les besoins en compétences dans les différents domaines de santé afin de permettre à l’université d’adapter son offre aux besoins du marché.

La première présentation a été assurée par Docteur Abdelali ALAOUI BELGHITI, expert en santé publique et ancien secrétaire général du Ministère de la Santé. Dans son exposé, Docteur ALAOUI BELGHITI a présenté un état des lieux des ressources humaines dans le secteur de la santé au Maroc en mettant en avant un benckmark des meilleures pratiques à l’international.

La seconde présentation concernait la souveraineté sanitaire, Dr Mohammadin BOUBEKRI, Président du Conseil National de l’ordre des médecins a mis l’accent sur la nécessité de dynamiser le capital humain pour assurer une souveraineté sanitaire nationale.

Le professeur Hicham TYAL, vice président de l’association nationale des cliniques privées a quant à lui attiré l’attention dans son exposé sur le besoin accru que connaît le secteur privé de la santé en ressources humaines qualifiées notamment depuis l’élargissement de la couverture sociale. Il a insisté également sur l’importance à donner à la dimension managériale et psychologique dans les nouveaux programmes de formation dédiés au personnel de santé.

La conférence débat a été clôturée par l’intervention de M. Silvère AUBRIOT, membre de LEMM, association professionnelle des Entreprises du Médicament au Maroc. M.AUBRIOT a souligné la portée de l’innovation technologique dans le développement d’un écosystème pharmaceutique marocain solide qui à termes facilitera l’accès à des thérapies de soin innovantes. Pour ce faire le Maroc devra développer son industrie pour répondre aux exigences internationales de ces nouveaux métiers.

A travers cette conférence qui marque le lancement de ses nouvelles filièresen sciences de la santé, l’Université Mundiapolis souhaite soutenir et accélérer la dynamique qui a émergé notamment pendant la pandémie en développant des programmes de formation innovant afin de créer de nouvelles compétences capables de faire face aux évolutions majeures du secteur.