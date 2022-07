HUAWEI Ads collabore avec Connect Ads afin de servir et conseiller les annonceurs et agences média au Maroc

Huawei annonce un partenariat entre la plateforme publicitaire en ligne HUAWEI Ads et l’expert en médias numériques Connect Ads. Le partenariat qui vient d’être paraphé entre les deux entités en 2021 leur permettra de conjuguer leurs expertises en vue de mieux conseiller et de servir encore plus efficacement les annonceurs et les agences média en quête de performance et d’augmentation du ROI.

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

« HUAWEI Ads continue à travailler avec des partenaires de renom tels que Connect Ads afin de mettre en place un écosystème intelligent qui regroupe des avantages marketing exclusifs ainsi qu’une large gamme d’applications Huawei et tierces », a déclaré Quentin liu

Directeur Général de Huawei CBG pour l’Afrique du Nord ….«Le partenariat que nous venons de sceller avec Connect Ads permettra à nos clients d’être mieux conseillés, mais aussi de mieux optimiser la diffusion de leurs affichages, et ce via d’innombrables formats publicitaires tels que splashs, bannières, récompensées, natives, roll, etc.», a-t-il ajouté.

Pour sa part, Achraf El Filali -Directeur des ventes chez Connect Ads au Maroc a déclaré : « Grâce à sa vaste expertise dans le domaine des médias numériques et à ses consultants engagés, Connect Ads guidera les clients annonceurs et agences médias à travers la très riche plateforme HUAWEI Ads, et ce depuis la phase d’élaboration de leur plan média jusqu’à la mise en place de leur campagne publicitaire et l’analyse post-campagne ».

Les clients seront ainsi invités à profiter de la large gamme de solutions HUAWEI Ads aussi bien en termes d’affichage que de vidéo (trafic, clics, impressions, téléchargements, ventes…).

Pour rappel, HUAWEI Ads est une vaste plateforme publicitaire en ligne qui connecte les annonceurs et les agences médias à une très large audience composée de 700 millions d’appareils Huawei, leur permettant ainsi de lancer des campagnes publicitaires rentables et entièrement basées sur la performance. L’expertise de Connect Ads au niveau de la région EMEA est, quant à elle, reconnue dans le domaine de l’achat de médias numériques et de publicité en ligne : réseaux sociaux mondiaux, plateformes de streaming célèbres, grands noms …

Lorsque les plus grands noms de l’industrie numérique décident d’accéder à la région, ils choisissent toujours Connect Ads.