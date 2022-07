Découvrez Le HUAWEI nova Y70

Huawei vient d’annoncer aujourd’hui le lancement du HUAWEI nova Y70, son dernier smartphone d’entrée de gamme avec la plus longue durée de vie de la batterie. Le nouveau-né de la famille HUAWEI vous propose des fonctionnalités incroyables avec une batterie ultra-performante de 6000mAh qui prend en charge 22.5W HUAWEI SuperCharge et un magnifique écran HUAWEI FullView de 6,75 pouces vous permettant de profiter de vos émissions préférées dans toute leur splendeur. Le smartphone dispose en outre d’un système de caméra triple AI 48MP et de 128 Go de stockage interne au démarrage.

HUAWEI nova Y70 sera disponible vente au Maroc à partir du 26 Juillet à un prix de 2099 MAD sur le site officiel de Huawei en trois magnifiques coloris : Pearl White, Crystal Blue et MidnightBlack

Profitez de votre smartphone jusqu’à 3 jours sans le recharger

Avec le HUAWEI nova Y70, vous n’avez pas à vous soucier de manquer de batterie. La batterie de 6000mAh peut durer jusqu’à 3 jours avec une seule charge complète. Bien qu’il s’agisse d’une grande batterie, il ne vous faudra pas trop de temps non plus pour la recharger grâce au 22.5W de HUAWEI Super Charge donnant la possibilité au smartphone d’aller jusqu’à trois heures de lecture vidéo continue avec une courte charge de seulement dixminutes.

Plongez dans un divertissement sans fin

Tous vos jeux et spectacles prendront vie avec l’écran immersif HUAWEI FullView de 6,75 pouces. Le HUAWEI nova Y70 donne un incroyable rapport d’écran de 90,26% et une encoche étroite permettant d’afficher plus de contenu et ce, à une taille plus grande garantissant ainsi une expérience visuelle parfaitement immersive. Le téléphone prend également en charge une technologie Multitouche à 10 points depointe pour fournir une réponse rapide lors des jeux et interactions avec le smartphone. Cette fonctionnalité se révèle particulièrement puissante et utile surtout quand l’utilisateur s’adonne à des jeux qui nécessitent une réactivité immédiate. En plus de tout cela, le HUAWEI nova Y70 utilise une fonction de gradation intelligente, un écran lumineux, un mode e-book ainsi qu’une fonction d’amélioration de la qualité vidéo permettant d’accroître l’expérience de visionnage.

Capturez la photo parfaite avec AI Triple Camera

HUAWEI nova Y70 est équipé d’un système d’appareils photos vous permettant d’immortaliser vos plus beaux instants. Il est composé d’une caméra principale haute définition 48MP, d’une caméra ultra grand angle 120 ° 5MP et d’une caméra de profondeur 2MP. Grâce à l’ouverture f / 1.8 de la caméra principale haute définition 48MP, le smartphone favorise un éclairage plus importantlors de prise de vue en soirée. Couplé aux algorithmes Huawei optimisés, le HUAWEI nova Y70 améliore d’une façon considérable la qualité des images. Ainsi, que ce soit à contre-jour ou en basse lumière, vous obtiendrez des photos éclatantes.

Huawei continue de repousser les limites en termesd’affichage. Avec la caméra ultra grand angle, vous pourrez facilement intégrer plus de contenus dans le cadre de votre appareil. Si vous prenez une photo de groupe ou une vue d’ensemble, rien ne sera expulser hors du cadre. La caméra de profondeur de 2 Mpx fonctionne avec l’algorithme Bokeh pour ajouter un effet flou à l’arrière-plan permettant à votre sujet de se démarquer proprement. Grâce à la caméra frontale de 8 Mpx qui prend également en charge l’effet bokeh, vous obtiendrez des selfies d’une qualité impressionnante. De plus, l’algorithme AI Beauty de Huawei conserve les moindres petits détails de vos selfies avec un effet d’embellissement naturel et améliore de façon intelligente et automatique les problèmes liés à la netteté et au bruit numérique de vos images.

Encore plus d’espace pour tous vos jeux et films

Si vous êtes un joueur passionné ou si vous aimez regarder des films et des émissions sur votre smartphone, l’espace de stockage de 128 Go duHUAWEI nova Y70 saura vous satisfaire. Cette capacité de stockage peut vous permettre de stockerjusqu’à 170 épisodes d’une série, 20 000 chansonsde haute qualité et plus de 60 films HD. En plus de toute cette panoplie de dotations innovantes, le téléphone prend également en charge le stockage extensible qui s’étend jusqu’à 512 Go par l’intermédiaire d’une carte MicroSD. Il est également équipé de la technologie de compressionEROFTS pour vous donner la possibilité de télécharger aisément vos chansons, vidéos et jeux préférés. Le smartphone est également livré avec une capacité de RAM de 4 Go, permettant de tout faire fonctionner d’une manière fluide et ce, même lorsque plusieurs applications sont en cours d’exécution.

De plus, l’AppGallery fiable, innovante, conviviale et sécurisée est disponible sur le HUAWEI nova Y70, vous offrant la possibilité de naviguer, explorer, trouver et télécharger plus aisément un large éventail d’applications de haute qualité.