“Maroc : Art de vivre et création”, loin des clichés

Découvrez ou redécouvrez les îlots de paix et de quiétude, mais aussi les lieux de créativité et d’effervescence au Maroc. Le périple commence par Tanger, ville blanche dominant la mer, et s’achève à Skoura, l’oasis aux portes du désert. Dans l’objectif du photographe Nicolas Mathéus, on observe le Maroc loin des clichés et d’une vision passéiste, entre créateurs, bâtisseurs, et décorateurs amoureux de la culture marocaine.

De fait, Bouchra Boudoua, Ismail Tazi, Amina Chajadine et d’autres jeunes designers se sont lancés avec passion dans la sauvegarde des savoir-faire séculaires en y apportant une touche de modernité. Leurs productions, ancrées dans la tradition, exportent à travers le monde un artisanat en pleine renaissance. Avec ce livre, on pousse la porte de maisons privées signées par de grands décorateurs, de riads confidentiels, d’ateliers dérobés. Le Maroc change : c’est celui que nous fait découvrir ce Beau-livre.

