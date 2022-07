“Devenez votre propre psy” : apprenez à devenir qui vous êtes

Loin des ouvrages très théoriques, et parfois indigestes, sur la psychanalyse, Devenez votre propre psy, écrit par Anne-Hélène Clair, docteure en neurosciences, et Vincent Trybou, psychologue et psychothérapeute, traite le sujet sous un angle plus proche du développement personnel.

À travers des outils de neuroscience, cet ouvrage ludique et accessible évoque des pistes pour résoudre quelques problèmes de notre vie quotidienne, tels que les addictions, le burn-out, ou encore le manque de confiance en soi.

Car, selon Françoise Dolto, “la psychanalyse, c’est aider les gens à devenir ce qu’ils sont”. Apprenez donc à devenir qui vous êtes, sans avoir besoin de vous allonger sur un autre fauteuil que le vôtre.

