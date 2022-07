Mustapha Labraimi : “La pollution de l’oued Oum Er Rbia est une catastrophe écologique nationale sur laquelle on ne peut pas se taire”

T elQuel : Quel est votre diagnostic sur l’estuaire de l’Oum Er Rbia ?

C’est une catastrophe écologique nationale sur laquelle on ne peut pas se taire. Elle a été causée par l’exploitation du sable dans l’embouchure. À ce niveau, la morphologie littorale comprend la forêt et la plage de Haouzia. Normalement, cette morphologie, avec la houle de l’océan Atlantique, détermine toute une série de mouvements et de courants qui vont influer sur les dépôts de sédiments, notamment le sable et les galets. Mais l’exploitation du site, de 2007 à 2017, par la société exploitante Drapor a tout perturbé. Le cahier des…