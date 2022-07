Catastrophe écologique : pourquoi l’Oum Er Rbia n’atteint plus l’Atlantique

La catastrophe écologique est sans précédent. Le deuxième plus long fleuve du Maroc n’atteint plus l’océan Atlantique. L’embouchure de l’Oum Er Rbia, près d’Azemmour, offre un triste spectacle. “Foum el oued”, soit la traditionnelle jonction entre fleuve et océan, n’est qu’un lointain souvenir. L’estuaire est littéralement condamné par une bande de sable et de galets qui s’étend sur près de deux kilomètres. Entre la plage Haouzia et le marabout de Lalla Aïcha El Bahria, des poissons et crustacés morts forment un monticule avec les détritus jetés par les visiteurs du sanctuaire.

L’eau du fleuve stagne, et aucun signe de vie n’est visible. L’estuaire s’est transformé en un étang aux relents toxiques. “Nous avons…