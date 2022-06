Emirates va opérer des vols supplémentaires pour la prochaine saison du Hajj

Avec la demande importante de voyages aériens durant la saison du Hajj, Emirates déploie des vols supplémentaires pour assurer une plus grande connectivité pour les dizaines de pèlerins se rendant dans la ville sainte de La Mecque. Emirates opérera des vols spéciaux vers Djeddah et Médine pendant la prochaine saison du Hajj pour transporter les pèlerins pendant cette période spéciale.

Emirates déploiera 31 vols supplémentaires vers Djeddah et doublera les vols quotidiens vers Médine du 23 juin au 20 juillet pour aider à transporter les pèlerins afin de réaliser l’un des piliers clés de l’islam. Ces services fonctionneront en parallèle avec les services réguliers d’Emirates.

Le Royaume d’Arabie Saoudite a considérablement élargi sa participation au Hajj cette année à près d’un million de pèlerins. Cette année, Emirates a enregistré une forte demande de voyages pour le Hajj en provenance du Maroc, d’Algérie, d’Indonésie, du Pakistan, d’Inde, du Bangladesh, du Nigéria, de Turquie, d’Égypte, d’Éthiopie, de Malaisie, du Royaume-Uni, des États-Unis et des Émirats Arabes Unis.

Les services spéciaux sont disponibles pour les voyageurs titulaires d’un visa Hajj valide. Les pèlerins doivent également être âgés de moins de 65 ans, détenir un certificat de vaccination valide avec un vaccin autorisé par le ministère saoudien de la santé et doivent également être porteurs d’un test PCR négatif effectué dans les 72 heures suivant le départ.

Une expérience centrée sur les pèlerins avec Emirates

Compte tenu de l’importance de l’expérience unique du Hajj dans une vie, les équipes de la compagnie aérienne ont travaillé dur pour s’assurer que chaque détail de l’expérience du pèlerin est conforme aux principes de sa foi.

Sur le terrain à Dubaï, Emirates dispose d’une équipe spéciale à l’aéroport du Hajj pour aider à gérer l’enregistrement, les transferts et aider à faciliter une expérience fluide et pratique sur le terrain pour les pèlerins. Emirates a également mis en place des comptoirs d’enregistrement et de transfert dédiés aux passagers du Hajj en transit à Dubaï. Pour les voyageurs du Hajj ayant une escale plus longue à Dubaï avant de continuer vers Djeddah ou Médine, des équipes dédiées sont sur place pour escorter ces groupes et les soutenir dans toutes leurs formalités d’arrivée.

Dès le moment où les pèlerins montent à bord de l’avion, une série d’initiatives ont été planifiées dans le respect des valeurs et des traditions du voyage du Hajj.Des dispositions supplémentaires pour répondre aux besoins des voyageurs du Hajj, telles que des rituels de nettoyage des ablutions, des serviettes non parfumées, informant les passagers en route vers Djeddah du moment où ils sont entrés dans les zones d’Al Miqat (état de sainteté) et du changement de robes Ihram via des AP spéciales, et d’autres arrangements ont été prévu pour faciliter leur voyage et les préparer pour la suite de leur pèlerinage. Le système ice primé d’Emirates comportera également une vidéo spéciale du Hajj qui couvre la sécurité, les formalités générales et des informations sur l’exécution du pèlerinage du Hajj. Les pèlerins pourront également se connecter à la chaîne du Saint Coran, en plus d’autres contenus religieux.

Sur les vols au départ de Djeddah, les passagers peuvent enregistrer jusqu’à 5 litres d’eau bénite (Zamzam), qui seront placés dans des zones spéciales de la soute.