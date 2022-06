“Votre parole vaut de l’or” : apprendre à convaincre par Amélie Blanckaert

Vingt-cinq chapitres comme autant de règles de rhétorique et d’éloquence, agrémentées de citations et extraits de discours poignants, ainsi que d’exemples d’orateurs qui ont appliqué au moins une de ces règles. Un livre gourmand, instructif, distrayant et un brin décalé qui puise dans 3000 ans d’art oratoire et dans les coulisses des grands orateurs pour livrer des secrets d’éloquence comme on entrerait dans la cuisine de chefs.

Aux amoureux de la rhétorique, mais aussi aux amateurs de mots, à ceux qui jouent avec le langage et qui s’en servent comme outil de plaidoirie au quotidien, ce petit guide est fait pour vous ! Amélie Blanckaert livre un vademecum vif et plaisant pour être plus éloquent au quotidien.

«Votre parole vaut de l'or - 25 règles pour convaincre» Amélie Blanckaert

