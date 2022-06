Air Arabia lance son service d’enregistrement en ligne

Air Arabia, le leader du transport aérien low-cost, vient de lancer son service d’enregistrement en ligne qui permet à ses clients de s’enregistrer directement sur le site web ou l’application Air Arabia.

Ce service permet aux voyageurs d’enregistrer leur voyage 48 heures et jusqu’à 4 heures avant l’heure du vol. Les clients peuvent obtenir des cartes d’embarquement et réserver leur siège préféré à l’aide d’une carte interactive qui leur permet de le faire avant de se rendre à l’aéroport. Il est particulièrement utile pour les passagers sans bagages, car ça permet de se rendre directement à la porte d’embarquement. Quant aux passagers avec bagages, ils peuvent effectuer les procédures de voyage en ligne, réserver le siège préféré à l’avance, puis se rendre à l’aéroport pour enregistrer les bagages uniquement. Ce service permet également de réduire le temps d’attente à l’aéroport et d’effectuer les procédures de voyage plus rapidement et plus efficacement.

A noter que le service de check in en ligne d’Air Arabia est disponible pour tous les passagers qui voyagent à partir des aéroports suivants : Maroc, Milan-Bergame, Bologne, Bordeaux, London Gatwick, Lyon, Montpellier, Naples, Pise, Istanbul Sabiha gokcen & Istanbul, Strasbourg, Toulouse, Venise, Amsterdam, Espagne, Paris CDG et Bruxelles.