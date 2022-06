Que prévoit Sanlam, héritier de Saham Assurance, pour le consommateur marocain ?

Pour Sanlam, ce changement de dénomination et d’identité a pour objectif d’installer « une marque africaine unique et forte à travers tous les pays de présence du groupe ». L’assureur sud-africain est présent dans 33 pays du continent. Sanlam Maroc, auparavant CNIA Saada puis Saham Assurance, a également adopté une nouvelle signature institutionnelle : « Vivez en toute confiance ». « Cette signature institutionnelle incarne en effet la promesse d’un groupe orienté client grâce à une action proactive et positive qui offre une perspective optimiste et inspirante, en apportant soutien, confiance et fiabilité au client », souligne un communiqué du groupe. Lors d’une rencontre avec différents médias marocains, jeudi 16 juin, Yahia Chraibi, directeur général de Sanlam Maroc, explique les dessous de ce rebranding.

Quel est votre positionnement sur le marché marocain…