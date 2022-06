Des livres qui ont inspiré nos séries préférées : “Feu et sang, partie 2” de George R.R Martin

Game Of Thrones (GOT) a été l’une des séries, sinon la série, la plus suivie et commentée ces dernières années. Le pitch ? Un Trône de Fer convoité, et le combat de plusieurs familles pour s’en emparer. Trois cents ans avant les évènements du Trône de Fer, Feu et sang raconte l’unification des sept royaumes.

On retrouve les familles qu’on a suivies dans GOT, et les même jeux de guerre et d’amour, de trahison et de complot. Le préquel sort en août sur HBO, mais pour les curieux, le livre est déjà là ! Un incontournable pour bien se préparer à l’évènement série de cet été.

«Feu & Sang: Intégrale»

