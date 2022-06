Arrivée au port de Casablanca des modules de l'usine de fabrication de vaccins de Benslimane

Cette cargaison, en provenance de Shanghai en Chine, va permettre l’assemblage de cette unité biotechnologique dédiée à la fabrication de différentsn vaccins dont celui anti-Covid-19. Il s’agit de 111 éléments pour un poids total de 35.000 tonnes, formant l’intégralité d’une usine clé en main, qui ont accosté au port de Casablanca.

Fabriqués à Shanghai par une firme japonaise, ces équipements modulaires vont être acheminés vers Benslimane pour achever la construction de ce grand projet.

L’unité industrielle, baptisée « Sensyo Pharmatech », a pour vocation la mise en flacons/seringues de vaccins ou médicaments injectables dans un milieu aseptique.

Afin d’assurer son opérationnalité dans les délais impartis, « Sensyo Pharmatech » a fait appel à « Recipharm », manufacturier mondial dans la biotechnologie et dans l’industrie du remplissage et conditionnement « Fill &Finish ».

Dans une déclaration à la presse à l’occasion de l’arrivée au port de Casablanca du bateau transportant ces modules , Marc Funk, CEO de Sensyo Pharmatech et Recipharm, a indiqué que « 35.000 tonnes d’équipements et de bâtiments vont être assemblés sur le site de Benslimane » pour permettre au Maroc de se doter d’une capacité de manufacture de vaccins et de médicaments en milieu aseptique pour les besoins du Maroc et du continent africain.

Se félicitant de la rapidité d’acheminement des modules de l’unité industrielle de fabrication de vaccins vers le royaume, malgré un contexte international complexe, il a affirmé que « notre objectif est de mettre en place cette usine le plus rapidement possible et de respecter les délais ».

Le projet de Benslimane consiste en la mise en place d’une usine de fabrication et de mise en seringue de vaccins (anti-Covid et autres vaccins), disposant de 3 lignes industrielles dont la capacité combinée de production atteindra 116 millions d’unités en 2024. Ces lignes seront dédiées à la production de seringues pré-remplies, de flacons de liquides et de flacons lyophilisés.

Elle doit mobiliser à terme un investissement d’environ 400 à 500 millions d’euros.

(avec MAP)