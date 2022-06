Centrale Danone, les dessous d'un naufrage

Les analystes s’y attendaient, mais il fallait le voir couché noir sur blanc pour le croire : Centrale Danone se retire de la Bourse de Casablanca. L’opération de retrait, décidée par le conseil d’administration du groupe en décembre 2021, a eu l’effet d’un coup de massue.

“Des PME font mieux que ça !”

Autrefois valeur phare de la cote, le cours de Centrale Danone, devenu illiquide, est tombé plus bas que ne l’aurait envisagé le plus irréductible des pessimistes : à peine 547 dirhams l’action et un montant de 88.000 dirhams de volume d’échanges sur une année complète. “Des PME font mieux…