Talal Chakir : “La victoire du Wydad n’est que justice”

Smyet bak ?

Si Mohammed.

Smyet mok ?

Latifa.

Nimirou d’la carte ?

ZK A3002… ça n’existe pas, ça !

Onze ans chez Luxe Radio… la routine ne s’est-elle pas déjà installée ?

Chaque minute est un événement nouveau, chaque seconde est une nouvelle vie et les onze ans, on ne les a pas vus passer. Quand on décrypte l’actualité, quand on est en direct, c’est une vie tout simplement, une école. Je pense que cela peut durer encore longtemps, en fonction des vœux, car c’est une situation qui vous régénère.

En 2021, la matinale “Les Matins Luxe” a été suspendue par la HACA pendant trois semaines, suite aux propos du chroniqueur Rachid Achachi, qui a comparé l’adoption du pass vaccinal au Maroc à “L’Allemagne nazie des années 40”. Comment l’avez-vous vécu ?

Mal, parce qu’il y avait un manque. Mes collègues se sont habitués à rendre ce travail, et surtout à s’impliquer dans la vie de notre pays. Je crois qu’il n’y a pas un média au monde qui ne soit…