Enseignement supérieur et formation professionnelle : dépôt des demandes de bourses jusqu’au 31 juillet

Les candidates et candidats scolarisés et libres qui s’apprêtent à passer les épreuves du baccalauréat national ou international au titre de l’année scolaire 2021-2022 sont invités à déposer leur demande via ce portail sans attendre les résultats des examens du baccalauréat, précise un communiqué du ministère.

Les personnes souhaitant bénéficier des bourses et qui sont âgées de moins de 26 ans à la date de réussite aux épreuves du baccalauréat fixées au 20 juin 2022, doivent déposer leur candidature en cliquant sur “dépôt de la demande” afin de récupérer un mot de passe via l’e-mail codemassar@taalim.ma et accéder au lien pour déposer la demande.

De leur côté, les candidates et candidats inscrits au baccalauréat étranger peuvent obtenir leur code Masar en envoyant une copie de leur carte d’identité à l’e-mail MinhatyBacEtranger@men.gov.ma et en donnant un numéro de téléphone afin de faciliter la communication et l’obtention du code Masar qui leur permettra d’enregistrer leur demande via le portail en ligne Minhaty, sachant que l’e-mail fourni par l’élève sera utilisé pour communiquer avec lui.

Les candidates et candidats libres peuvent également accéder au portail candidaturebac.men.gov.ma afin d’obtenir le code secret de l’e-mail codemassar@taalim.ma et l’activer en accédant au site www.taalim.ma.

Le lien “Suivi” permet de suivre toutes les étapes du traitement des demandes de bourses jusqu’à la réception via l’e-mail du candidat de la décision du Comité régional des bourses.

Pour plus d’informations concernant cette opération, le ministère invite les candidates et candidats à consulter la circulaire ministérielle émise à cet égard via le portail officiel du ministère www.men.gov.ma.

