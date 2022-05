“Casablanca 1907-1956 - La démesure d’un urbanisme” : histoire d’un monstre urbain

Savez-vous que Casablanca regorge de merveilles architecturales ? L’essai ambitieux, signé Ahmed Chitachni, retrace avec brio l’évolution architecturale de notre chère ville blanche.

L’imposant essai retrace la reconstruction de la ville par le sultan Sidi Mohammed Ben Abdallah, jusqu’à l’établissement du protectorat, en passant par l’exode rural massif que la ville a connu depuis sa création.

Entre construction et déconstruction, dilapidation du patrimoine et spéculation, ce récit à la fois historique et sociologique nous permet de comprendre un peu mieux l’histoire de Casablanca et, à travers elle, l’histoire du Maroc du 20e siècle.

«Casablanca 1907-1956 - La démesure d’un urbanisme»

Casablanca 1907-1956 – La démesure d’un urbanisme, de Ahmed Chitachni éditions La Croisée des chemins.

