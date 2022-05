Printemps du livre et des arts de Tanger : le salon conté par ses libraires 

Le jeudi 19 mai, le nouveau directeur de l’Institut français de Tanger, Olivier Galan, donnait le coup d’envoi de la 24e édition du Printemps du livre et des arts (PLAT). Sous un beau soleil tangérois, libraires et éditeurs venus de tout le royaume se tiennent devant leurs stands installés dans le sublime Palais Moulay Hafid, qui abrite ce salon littéraire depuis plus d’une quinzaine d’années. Après deux ans d’absence liée à la pandémie, le deuxième grand rendez-vous littéraire marocain après le Salon international de l’édition et du livre (SIEL) fait son retour, pour une édition axée autour de la jonction entre musique et littérature, notamment marquée par la présence de Gilles Leroy, prix Goncourt 2007 pour le roman Alabama Song. Un moment intimiste et crucial pour la vie culturelle tangéroise, comme en a connu la ville du Détroit pendant…

Cet article est réservé aux abonnés.

Déjà abonné ? Déjà abonné ? Se connecter Soutenez un média indépendant et exigeant Accédez à tous les contenus de TelQuel en illimité

Lisez le magazine en numérique avant sa sortie en kiosque

Accédez à plus de 900 numéros de TelQuel numérisés S’abonner