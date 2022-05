Parution: Textures du chaos de Driss Ksikes

A partir des sillons tracés par des personnages aux desseins enchevêtrés, il reconstitue les voies insoupçonnées ayant mené au désastre. Entre fiction, critique sociale et dystopie, ce texte tente de saisir la métaphore d’une ville et révéler, par un ballet de paysages et de relations, les failles et tiraillements du Maroc contemporain.

Driss Ksikes est écrivain, dramaturge et chercheur en médias et culture. Il dirige Economia, le centre de recherche de HEM et est l’auteur de deux romans et un récit Ma boîte noire (2006), L’homme descend du silence (2014) et Au détroit d’Averroès (2017).