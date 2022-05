Robert Jackler : “La dépendance à la nicotine est un merveilleux modèle économique pour Philip Morris”

T elQuel : Philip Morris revendique un grand changement vers plus de responsabilité. Comment interprétez-vous un tel message ?

Robert Jackler : En empruntant le virage stratégique du tabac chauffé à travers son IQOS, Philip Morris International prétend en effet avoir changé. La multinationale se dit plus responsable, plus altruiste avec, dit-on, l’ambition de contribuer à l’émergence d’“un monde sans fumée”.

“Si Philip Morris était vraiment honnête dans sa démarche de désenfumage, la compagnie plaiderait pour un monde sans nicotine, et non sans fumée” Robert Jackler

Mais si on regarde de plus près, on découvre qu’il n’en est rien. Le géant du tabac continue de faire la promotion massive de ses marques…