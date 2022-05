Sécurité alimentaire : la Banque mondiale mobilise 30 milliards de dollars

Dans un communiqué, l’institution financière basée à Washington a indiqué que “ce financement comprendra des efforts visant à encourager la production d’aliments et d’engrais, à améliorer les systèmes alimentaires, à faciliter un commerce plus important et à soutenir les ménages et les producteurs vulnérables”.

“La hausse des prix des denrées alimentaires a des effets dévastateurs sur les plus pauvres et les plus vulnérables”, a déclaré le président du Groupe de la Banque mondiale, David Malpass, expliquant que “pour informer et stabiliser les marchés, il est essentiel que les pays fassent dès maintenant des déclarations claires sur les futures augmentations de production en réponse” à la guerre en Ukraine.

Les pays devraient déployer des efforts concertés pour accroître l’offre d’énergie et d’engrais, aider les agriculteurs à augmenter les plantations et les rendements des cultures, et supprimer les politiques qui bloquent les exportations et les importations, détournent les denrées alimentaires vers les biocarburants ou encouragent le stockage inutile, a-t-il soutenu.

La Banque mondiale travaille avec les pays à la préparation de 12 milliards de dollars de nouveaux projets pour les 15 prochains mois afin de répondre à la crise de la sécurité alimentaire, peut-on lire dans le communiqué.

Ces projets devraient soutenir l’agriculture, la protection sociale pour amortir les effets de la hausse des prix des denrées alimentaires, ainsi que des projets relatifs à l’eau et à l’irrigation, la majorité des ressources allant à l’Afrique et au Moyen-Orient, à l’Europe orientale et à l’Asie centrale, ainsi qu’à l’Asie du Sud, précise la même source.

En outre, le portefeuille existant de la Banque mondiale comprend des soldes non décaissés de 18,7 milliards de dollars dans des projets ayant un lien direct avec les questions de sécurité alimentaire et nutritionnelle, couvrant l’agriculture et les ressources naturelles, la nutrition, la protection sociale et d’autres secteurs.

Au total, cela représente plus de 30 milliards de dollars disponibles pour une mise en œuvre visant à lutter contre l’insécurité alimentaire au cours des 15 prochains mois. Cette réponse s’appuiera sur la gamme complète des instruments de financement de la Banque et sera complétée par un travail d’analyse.

(avec MAP)