Chambre des représentants : adoption d’un projet de loi relatif aux énergies renouvelables et à la régulation du secteur de l’électricité

La Commission des infrastructures, de l’énergie, des mines et de l’environnement de la Chambre des représentants a adopté à l’unanimité le projet de loi n° 40.19 modifiant et complétant la loi n° 13.09 relative aux énergies renouvelables et la loi n° 48.15 portant sur la régulation du secteur de l’électricité et la création de l’Autorité nationale de régulation de l’électricité (ANRE).

Par La Rédaction