Casablanca : interpellation du suspect impliqué dans un vol à l’arme blanche dans une agence bancaire

Selon des témoins oculaires cités par nos confrères d’Hespress, le suspect s’est présenté en tant que client avant de se diriger vers le bureau du chef de l’agence et de le menacer, lui ainsi que toutes les personnes présentes dans l’agence, à l’aide d’une arme blanche et d’une “ceinture explosive”. Prétendant être membre d’une organisation terroriste, il a pu mettre la main sur plus de 80.000 dirhams, avant de prendre la fuite.

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Marrakech, en coopération avec Casablanca, sont parvenus, mardi après-midi, à interpeller le suspect.

En cavale direction Tiznit

“Les investigations préliminaires, appuyées par une expertise technique et les procédures d’identification visuelle, ont permis de confondre le prévenu et le localiser au niveau de la périphérie de Marrakech, où il a été alpagué quelques heures après avoir commis ces actes criminels dans un autocar de transport qui se dirigeait vers Tiznit”, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Les fouilles et investigations effectuées, ajoute la même source, ont permis de trouver une somme de 82.850 dirhams en possession du malfrat, et de saisir la voiture utilisée dans ce forfait, que le mis en cause a abandonnée dans la banlieue de Tit Mellil à Casablanca et dans l’intérieur de laquelle se trouvait un manuscrit où il avait décrit le plan et les étapes d’exécution de sa mission criminelle.

Les données préliminaires de l’enquête ont révélé que le suspect, 33 ans, avait utilisé une voiture de l’entreprise qui l’employait, avant de se raser la barbe, de changer ses vêtements et de prendre la fuite vers sa ville natale aux environs de Tiznit.

“Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée par le Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ) relevant de la DGST en vue d’élucider les circonstances et de vérifier la nature des menaces proférées par le suspect pendant sa tentative d’évasion”, ajoute le communiqué.

(avec MAP)