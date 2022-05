“Trois filles d’Eve” : la Turquie actuelle, entre Orient et Occident

Dans ce livre, Elif Shafak pose les bases de la société turque actuelle, entre Orient et Occident, entre le conservatisme d’Erdogan et l’héritage laïque d’Ataturk.

Le récit suit le personnage principal, Peri, Stambouliote de 40 ans qui a fait ses études à Oxford, et dont le père athée et la mère musulmane pratiquante sont en désaccord permanent. Le récit alterne deux périodes de la vie de Peri, entre les années 1980, date de son départ pour l’université, et 2016, quand elle retourne en Turquie pour mener une vie confortable, avec mari et enfants.

Mais à travers la vie de Peri, qui sert de fil conducteur, Elif Shafak livre une vision acerbe, presque désabusée, de la société turque.

