Qui sera autorisé à passer les frontières de Sebta et Melilia ?

Dans un premier temps, à partir du 17 mai à minuit, les points de passage d’El Tarajal à Sebta et de Beni Ensar à Melilia seront rouverts uniquement pour les citoyens et résidents de l’Union européenne ainsi que pour les personnes autorisées à se déplacer dans l’espace Schengen.

À partir du 31 mai, le transit des citoyens marocains frontaliers disposant d’une autorisation de travail dans les deux villes autonomes et munis de documents valides sera autorisé. Selon “des sources au fait des négociations”, citées par El País, ce groupe compte environ 200 personnes et leur accès sera soumis à des exigences sanitaires concernant la vaccination contre le Covid-19, a indiqué le ministère de l’Intérieur dans une note.

Pour l’instant, les résidents de Nador et de Tétouan qui, jusqu’à l’arrivée de la pandémie, étaient autorisés à transiter entre les deux pays sans avoir besoin de visa, restent en dehors de l’accord.

Il n’a pas non plus été précisé ce qu’il adviendra de la réouverture du bureau de douane commercial de Melilia, fermé unilatéralement par le Maroc à l’été 2018, et de la création d’un bureau à Sebta.

Selon le ministre de l’Intérieur Fernando Grande-Marlaska, les négociations entre les deux pays se poursuivront dans les prochaines semaines afin de déterminer “les prochaines catégories de personnes et de marchandises qui pourront accéder à Sebta et Melilia par la frontière avec le Maroc”.

Jeudi, le ministre de l’Intérieur a également annoncé un renforcement de la police nationale et de la garde civile dans les deux villes “pour garantir les besoins de sécurité”.

Toujours selon le média espagnol, l’ouverture prochaine pose un problème pour Sebta, dont les postes-frontière font l’objet de travaux de rénovation. D’autres sources de la délégation du gouvernement de la ville, également citées par El País, ont affirmé qu’elles analysaient la situation en attendant de nouvelles instructions pour savoir si l’entrée des véhicules serait autorisée, mais aussi comment le trafic piétonnier sera canalisé pour contourner les travaux.