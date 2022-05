Festival Gnaoua 2022 : une tournée musicale du 3 au 24 juin à Essaouira, Marrakech, Casablanca et Rabat

Au menu : une caravane musicale sillonnant le Maroc du 3 au 24 juin, à la rencontre de son public à Essaouira, Marrakech, Casablanca et Rabat. À chaque ville, ses propres concerts : 12 concerts à Essaouira, 9 à Casablanca, 5 à Rabat et 5 à Marrakech.

Avec quatre escales prévues et 30 concerts programmés au total, ce rendez-vous itinérant prévoit un mélange “nouveau, audacieux et unique” de jazz, blues, musique africaine, folk, funk, art des griots, musique cubaine, afro blues… invités à fusionner avec les maâlems Gnaoua, annoncent les organisateurs dans un communiqué.

Au cours de cette tournée, plus de 100 artistes mettront en valeur leurs talents sous diverses formes, avec “des voix chaudes et puissantes et une palette riche d’instruments : kora, balafon, flûte, accordéon, saxophone, ribab, guitare, percussions, clavier, batterie”.

Selon le communiqué, près de 13 spectacles de gnaoua traditionnelle sont également programmés, invitant les grands noms de la tagnaouite de chaque région et des maâlems de la relève gnaoua.

“Cette tournée se tiendra selon les jauges qui seront autorisées et les conditions d’accueil du public en vigueur. Car il est essentiel de maintenir le lien entre le Festival et son public et de continuer à porter un message d’espoir et sans relâche consolider le lien social”, conclut le même communiqué.

Lieux et dates des spectacles :