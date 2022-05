Consulat et chambre de commerce à Marrakech: la Suisse renforce sa présence au Maroc

La présence de la confédération helvétique dans le royaume s’en trouvera renforcée. Guillaume Scheurer, l’ambassadeur de Suisse au Maroc procèdera le 11 mai prochain, à l’inauguration du nouveau consulat honoraire de la Suisse à Marrakech. Dans la même journée, le diplomate lancera le démarrage des activités de la nouvelle représentation de la Chambre de commerce suisse au Maroc.

Les deux locaux seront situés dans le même local dans le « centre d’affaires Victor Hugo » indique un communiqué de l’Ambassade Suisse au Maroc. Dans la ville ocre, le consulat honoraire de la confédération helvétique sera dirigé par Max Rosari, tandis que l’entrepreneur marocain Yassin Halhoul présidera la Chambre de commerce.

Ces deux nouvelles antennes renforcent la présence de la Confédération helvétique au Maroc notamment auprès des expatriés ou auprès des secteurs privés suisse et marocain. Le consulat honoraire et la chambre commerce devraient permettre au pays d’assurer un meilleur accompagnement de se ressortissants, ainsi qu’une proximité et une facilité à saisir de nouvelles opportunités économique.

L’inauguration de ces deux représentations se fera en présence de Karim Kassi-Lahlou, Wali de la Région de Marrakech-Safi, de Fatima Zahra Mansouri, Maire de Marrakech et d’Ineichen-Fleisch, directrice du Secrétariat d’État à l’économie (SECO), de M. Guillaume Scheurer, Ambassadeur de Suisse au Maroc, ainsi que de la communauté suisse de la région.