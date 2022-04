Grand théâtre d’Agadir : 62,4 millions de dirhams pour la réalisation du gros œuvre

L’appel d’offres ouvert a été initialement estimé à 56 millions de dirhams avant de passer à un budget estimé de 62,5 millions de dirhams, pour le lancement de trois marchés relatifs à la réalisation du gros œuvre, à savoir l’étanchéité, la charpente et les travaux relatifs au métal.

Quatre entreprises avaient répondu à l’appel d’offres : Roudani, Jet Contractors, AHMA, et le groupement Urbagec, Polysol et Separator. Suite à l’examen des dossiers soumis par ces entreprises, la commission dont les travaux se sont achevés ce lundi 25 avril a confié le marché à ce dernier groupement, son offre étant la plus avantageuse.

Selon Al Omrane Souss-Massa, deux autres appels d’offres devraient être lancés lors du quatrième trimestre de 2022, concernant les travaux électriques, de climatisation, de ventilation, de désenfumage, de plomberie et de sanitaire.

Déclaré infructueux à plusieurs reprises, l’appel d’offres afférent à l’étude de la stratégie d’exploitation et de gestion du Grand théâtre sera relancé, selon la Société de développement touristique, laquelle a revu l’estimation de cette étude à la baisse, passant de 1,2 à 1 million de dirhams.

Le projet a pour ambition de doter Agadir d’un théâtre qui permettra de la hisser au rang des villes les plus importantes du Maroc. S’ajoutant aux différents autres projets prévus dans le cadre du programme de développement urbain (PDU) pour la période 2020-2024, le Grand théâtre permettra non seulement d’enrichir l’offre culturelle de la ville, mais aussi de participer à une refonte et à la modernisation du paysage urbain, notamment via l’architecture innovante du nouveau Grand théâtre présentée dans les différentes maquettes.