RAM propose 6 millions de sièges sur 80 liaisons pour renforcer son offre estivale

Royal Air Maroc (RAM) proposera 6 millions de sièges sur 80 liaisons aériennes cet été. “En rétablissant une grande partie des routes aériennes fermées depuis la crise sanitaire, et en ouvrant de nouvelles lignes telles que Tel-Aviv et Dubaï, RAM recouvrera près de 90 % de son réseau de 2019”, indique-t-on dans un communiqué.

La compagnie nationale propose plus 2,2 millions de sièges sur le continent européen qui abrite d’importantes communautés de Marocains du monde, fait savoir le communiqué, notant que quelque 437 fréquences par semaine relieront 9 aéroports marocains à 32 aéroports du Vieux continent.

En France, 890.000 sièges seront proposés et 400 vols (200 fréquences) seront opérés par semaine sur 28 routes aériennes reliant 9 aéroports de l’Hexagone à 8 villes du royaume.

Sur le reste de l’Europe, 43 routes aériennes relieront 22 aéroports européens à 8 villes marocaines pour une capacité de plus de 1,3 million de sièges. La fréquence proposée est donc de 237 par semaine. Les lignes reliant Casablanca à Barcelone, Bologne, Malaga, Madrid, Bruxelles et Milan passeront à un double vol quotidien.

En Afrique, le réseau passera à 25 routes aériennes et une offre de 900.000 sièges. Quelque 110 fréquences par semaine seront proposées.

En Amérique du Nord, la compagnie nationale proposera près de 500.000 sièges, soit 6 % de plus que l’offre proposée en été 2019. Quelque 35 fréquences hebdomadaires seront mises en place sur les quatre routes aériennes reliant Casablanca à New York, Washington, Montréal et Miami.

Au Moyen-Orient, la RAM proposera 200.000 sièges, soit une hausse de 25 % par rapport à l’offre de l’été 2019. Aussi, 17 fréquences seront programmées sur les six routes aériennes opérées par la compagnie reliées à Casablanca.

Outre Djeddah, Riyad, Médine, Le Caire et Tel-Aviv lancée en mars dernier, la compagnie renforcera son réseau avec l’ouverture “très prochainement” d’une nouvelle route aérienne reliant Casablanca à Dubaï.

