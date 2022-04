“Pouvoir et religion au Maroc” de Hassan Aourid : une instrumentalisation du religieux ?

L’instrumentalisation de la religion cache un phénomène plus complexe qu’il n’apparaît de prime abord et qui est peut-être le fond du problème : le rapport ambigu à la modernité. Comment peut-on être moderne sans se renier ?”

Le politologue, par ailleurs ancien historiographe du royaume et porte-parole du Palais, a longtemps été dans les arcanes du pouvoir. Il a pu observer de près les intrications entre pouvoir et religion au Maroc, et livre un regard nourri sur le statut royal de Commandeur des croyants ou encore la débâcle du PJD.

«Pouvoir et religion au Maroc»

Pouvoir et religion au Maroc, Hassan Aourid, éd. La Croisée des chemins, 2021.

