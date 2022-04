Hausse de 1,8 % de l’indice des prix à la consommation en mars, selon le HCP

Comparé au même mois de l’année précédente, l’indice des prix à la consommation a enregistré une hausse de 5,3 % au cours de ce mois de mars, conséquence de la hausse de l’indice des produits alimentaires de 9,1 % et de celui des produits non alimentaires de 2,8 %. Pour les produits non alimentaires, les variations indiquent une stagnation pour les secteurs de la santé et la communication, et une hausse de 7,6 % pour le transport.

Pour les produits alimentaires, la variation pour les produits alimentaires et les boissons non alcoolisées, entre mars et février 2022 s’élève à 4,1 %, alors que celle des boissons alcoolisées et tabacs n’a été que de 0,1 %.

Les calculs accompagnant cette note d’information ont également indiqué que les variations en un mois ne se font pas à la même vitesse en fonction des villes du royaume.

En effet certaines villes telles que Rabat, Dakhla, Guelmim, Agadir et Marrakech ont connu une variation inférieure à la moyenne enregistrée dans l’ensemble du royaume, allant de 0,7 % à Guelmim à 1,6 % à Dakhla.

D’autres villes ont cependant enregistré des variations largement supérieures à la moyenne, notamment Errachidia, dont la variation a été de 2,8 %, suivie par Beni-Mellal, enregistrant une variation de 2,5 %.

Dans ces conditions, l’indicateur d’inflation, qui exclut les produits à prix volatils et les produits à tarifs publics, aurait alors connu au cours du mois de mars 2022 une hausse de 0,5 % par rapport au mois de février 2022 et de 3,9 % par rapport au mois de mars 2021.