HCP : indices du commerce extérieur, les chiffres à retenir

Cette évolution résulte principalement de l’augmentation des valeurs unitaires de l’énergie et des lubrifiants, des demi-produits, de l’alimentation, boissons et tabacs, des produits finis de consommation, des produits bruts d’origine minérale et ceux d’origine animale et végétale. Voici les chiffres à retenir de la note du HCP :

Les valeurs unitaires des produits issus de l’importation et de l’exportation ont connu une évolution positive entre ce quatrième trimestre et le quatrième trimestre de l’année dernière.

La note du HCP indique que les importations d’un point de vue global ont connu une variation de 22 %, les chiffres étant passés de 82,5 à 100,8 entre les quatrièmes trimestres de 2020 et 2021.

Pour l’alimentation, les boissons et tabacs, la variation est de 30,1 %, passant de 86,8 à 112,9.

Pour les énergies et lubrifiants, la variation est de 80,4 %, passant de 49,6 à 89,5.

Les produits bruts d’origine animale et végétale ont connu une variation de 30,2 %, passant de 86,2 à 112,2, alors que les produits bruts d’origine minérale sont passés de 44,5 à 64,7, soit une variation de 45,4 %.

En ce qui concerne les exportations, les valeurs du secteur indiquent une variation de 23,7 %, avec un passage de 94,6 à 117 entre les quatrièmes trimestres de l’année précédente et de l’année en cours.

L’alimentation, les boissons et les tabacs sont passés de 111,4 à 112,2, soit une variation de 0,7 %.

Les énergies et lubrifiants ont connu une forte variation de 49,9 %, passant de 100,9 à 151,2.

Les produits bruts d’origine animale et végétale sont passés de 140,1 à 163,5, une variation de 16,7 %.

Pour les produits bruts d’origine minérale, passés de 73,6 à 102,9, la variation est de 39,8 %.

La plus grande variation enregistrée pour les produits de l’exportation a été celle des demi-produits, passés de 77,4 à 140,6, soit une variation de 81,7 %.

Enfin, pour les produits finis de consommation, la variation enregistrée est de 12,3.

D’un point de vue plus large, les importations ont connu une variation de 11,5 % entre 2020 et 2021, alors que les exportations ont connu une variation de 12,8 % entre les deux années.