Sécurité alimentaire : la FAO lance un appel pour aider les agriculteurs ukrainiens

L’organisation onusienne a indiqué dans un communiqué que « plus de 115,4 millions de dollars sont nécessaires pour empêcher l’aggravation du dysfonctionnement des chaînes d’approvisionnement alimentaire en Ukraine ».

« Il est urgent d’aider les agriculteurs ukrainiens à semer des légumes et des pommes de terre au cours de cette saison des semis printaniers », a souligné la FAO, ajoutant que les agriculteurs devraient être autorisés à se rendre dans leurs champs afin de sauvegarder la récolte de blé d’hiver.

La FAO a largement doublé le montant initialement sollicité de 50 millions de dollars destiné à venir en aide à 376.660 ménages agricoles de petites et moyennes exploitations, soit près d’un million de personnes.

« L’accès à l’alimentation, la production alimentaire et la disponibilité générale des produits alimentaires, les activités de relance de la production agricole et le bon fonctionnement des chaînes d’approvisionnement alimentaire seront déterminants pour éviter une crise alimentaire en 2022 et dans les premiers mois de 2023 », a expliqué le directeur du bureau des urgences et de la résilience, Rein Paulsen.

« L’objectif immédiat de la FAO est d’accompagner l’actuelle saison des semis de printemps afin d’empêcher toute perturbation des récoltes des cultures d’hiver et d’éviter ainsi la mise en péril de la sécurité alimentaire du pays », a-t-il développé.

L’agriculture est un pilier de l’économie ukrainienne et son rôle est capital pour la préservation de la sécurité alimentaire et la sauvegarde des moyens de subsistance dans le pays, mais aussi dans la région.

L’ampleur des destructions des cultures et des infrastructures que la guerre a causé compromet la production alimentaire et la sécurité alimentaire, a signalé la FAO.

Les conséquences de la guerre nécessitent une expansion des activités de la FAO et un élargissement de l’assistance technique qu’elle dispense dans tout le pays.

La FAO continuera d’aider les exploitations de taille moyenne et les acteurs essentiels des marchés en même temps que les chaînes de l’offre agroalimentaire, en vue de relancer le fonctionnement du marché et l’accès aux produits alimentaires dans les communautés et les centres urbains importants.

