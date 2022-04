Aide humanitaire : l'ONU débloque 100 millions de dollars au profit de sept pays affectés par le conflit en Ukraine

Sur cette somme, 14 millions iront à la Somalie, 12 millions à l’Ethiopie, 4 millions au Kenya, 20 millions au Soudan, 15 millions au Soudan du Sud, 15 millions au Nigeria et 20 millions au Yémen, a précisé l’organisation internationale dans un communiqué.

Cette aide va permettre aux agences onusiennes et à leurs partenaires de fournir une aide alimentaire, monétaire et nutritionnelle essentielle ainsi que d’autres fournitures, notamment des services médicaux, des abris et de l’eau potable, indique-t-on de même source.

« Des centaines de milliers d’enfants vont aller se coucher affamés chaque nuit tandis que leurs parents s’inquiètent de savoir comment les nourrir. Une guerre à l’autre bout du monde rend leurs perspectives encore pires », a indiqué le secrétaire général adjoint de l’ONU pour les Affaires humanitaires, Martin Griffiths, ajoutant que cette aide « sauvera des vies ».

Dans un nouveau rapport publié ce mercredi 13 avril, l’ONU avait souligné l’urgence d’apporter une réponse concertée entre toutes les parties prenantes pour faire face à l’impact du conflit en Ukraine qui se fait ressentir de plus en plus sur les systèmes d’alimentation, d’énergie et de finance dans le monde.

Dans toutes ses dimensions, le conflit en Ukraine donne lieu à des effets en cascade sur une économie mondiale déjà éprouvée par le Covid-19 et le changement climatique, a indiqué l’organisation qui relève des impacts « particulièrement dramatiques » sur les pays en développement.

Notant que l’impact de la crise actuelle aura des séquelles profondes et prolongées dans le temps, l’ONU a jugé essentiel d’adopter des politiques à moyen et à long terme ainsi que d’agir immédiatement pour soutenir les pays en développement affectés par la crise.

(Avec MAP)