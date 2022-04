La pollution de l’air, un fléau mortel étouffé au Maroc

Depuis que j’habite dans ce quartier, je suis malade… malade de l’air que je respire”. Dans la cité des cheminots, située au boulevard Moulay Ismail à Casablanca, les habitants suffoquent depuis des générations. Ils sont directement exposés à la pollution que dégagent les unités industrielles avoisinantes, dont une fabrique de levure et une autre d’eau de javel. Habitante de longue date de cette vallée industrialisée ceintes d’usines, Fatima, 60 ans, souffre, comme le reste des membres de sa famille, d’asthme aigu. L’objet le plus précieux dont elle ne se sépare jamais est son pulvérisateur buccal bronchodilatateur. C’est le cas aussi de sa mère octogénaire, sa sœur quadragénaire, et même sa nièce qui a à peine 22 ans… La plupart des habitants du…

