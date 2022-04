Mohammed VI et le roi Abdallah II de Jordanie s'entretiennent sur la cause palestinienne

Les entretiens entre les deux souverains ont porté sur les développements et les événements que connaissent la ville d’Al Qods et la mosquée Al Aqsa suite aux incursions dans les lieux sacrés et aux agressions des fidèles », partant en cela de la présidence par le roi Mohammed VI du Comité Al-Qods, et de la tutelle hachémite du roi Abdallah II sur les lieux sacrés islamiques et chrétiens à Al Qods Acharif, a fait savoir le communiqué.

D’après la même source, les deux monarques ont considéré que « cette escalade est de nature à attiser les sentiments de rancœur, de haine et d’extrémisme et à anéantir les chances de relance du processus de paix dans la région ».

Cet appel téléphonique a été l’occasion pour Mohammed VI de s’assurer de l’état de santé du souverain jordanien après l’opération chirurgicale réussie qu’il a subie récemment, conclut le communiqué.

(avec MAP)