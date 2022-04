La Banque mondiale prévoit un rebond de 4,3% du PIB marocain

La Mena Economic Update la plus récente indique que le ralentissement des activités liées à l’agriculture est la raison principale de la baisse de régime que connaît l’économie du royaume. “La croissance au Maroc devrait ralentir à 1,1 % en 2022, la production agricole diminuant de 17,3 % en raison de la sécheresse”, affirme le document, ajoutant que “l’économie devrait être tirée par une performance industrielle toujours solide mais modérée, et une reprise plus rapide du tourisme”.

Selon la même étude, l’impact budgétaire de la réforme de la santé et de la protection sociale ainsi que le report de la réforme des subventions au gaz de pétrole liquéfié et à la farine devraient ralentir la consolidation du déficit budgétaire. La dette publique devrait se stabiliser en dessous de 80 % du PIB. Le déficit de la balance courante devrait lui se creuser pour atteindre 5,5 % du PIB en raison de la hausse de la facture des importations d’énergie et de produits alimentaires.

La croissance du PIB du royaume a rebondi à 7,4 % en 2021 après s’être contractée de 6,3 % en 2020. Un rebond dû à une récolte céréalière exceptionnelle après deux années consécutives de sécheresse, à des exportations et des envois de fonds solides, à des politiques macroéconomiques favorables et à des progrès significatifs en matière de vaccination contre le Covid-19.

L’indice des prix à la consommation a affiché une hausse annuelle de 3,6 % en février 2022. Une pression inflationniste liée aux nouveaux chocs auxquels l’économie marocaine est confrontée, notamment une nouvelle sécheresse sévère ainsi qu’une flambée des prix de l’énergie et des matières premières liée à la crise en Ukraine.

Enfin, les experts de l’étude s’attendent à une stagnation de la pauvreté et de l’extrême pauvreté en 2022, qui ne devrait pas retrouver les niveaux pré-Covid avant 2023.